За последние 18 лет в Азербайджане обезврежено свыше 22 тыс. преступных группировок

За последние 18 лет в Азербайджане было обезврежено свыше 22 тысяч преступных группировок, изъято около 17 тысяч единиц незаконно хранившегося огнестрельного оружия, существенно сократилось количество правонарушений, совершаемых с его применением.

Об этом сказал министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов на мероприятии, посвященном Дню полиции, сообщает Day.Az.

По его словам, обеспечено раскрытие в среднем 84 процентов преступлений, задержано более 58 тысяч человек, объявленных в розыск, из незаконного оборота изъято около 13 тонн наркотических средств.

"Количество преступлений на 100 тысяч человек населения в Азербайджане и сегодня намного меньше по сравнению со странами мира", - подчеркнул Эйвазов.