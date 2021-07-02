https://news.day.az/society/1358164.html Если субъекты медиа не будут использовать помощь по назначению, то она будет приостановлена – Ахмед Исмаилов
Если субъекты медиа не будут использовать помощь по назначению, то она будет приостановлена – Ахмед Исмаилов
Если субъекты медиа не будут использовать финансовую помощь по назначению, то она будет приостановлена.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмаилов.
По его словам, наряду с редакциями газет, будет оказана финансовая поддержка и их сайтам: "Выделенные финансовые средства будут контролироваться. Наша цель - добиться экономической независимости СМИ. Однако, если во время мониторинга будет установлено, что помощь не была использована по назначению, то она будет приостановлена.
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