Если субъекты медиа не будут использовать помощь по назначению, то она будет приостановлена

Если субъекты медиа не будут использовать финансовую помощь по назначению, то она будет приостановлена.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмаилов.

По его словам, наряду с редакциями газет, будет оказана финансовая поддержка и их сайтам: "Выделенные финансовые средства будут контролироваться. Наша цель - добиться экономической независимости СМИ. Однако, если во время мониторинга будет установлено, что помощь не была использована по назначению, то она будет приостановлена.