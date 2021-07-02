https://news.day.az/society/1358169.html В Агентстве развития медиа оценили обсуждения в связи с конкурсом поддержки СМИ в Азербайджан
В Агентстве развития медиа оценили обсуждения в связи с конкурсом поддержки СМИ в Азербайджан
Серьезные обсуждения в связи с конкурсом поддержки СМИ в Азербайджане свидетельствуют о большом интересе к нему общественности.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал заведующий отделом Агентства развития медиа Азербайджана Натиг Мамедли.
По его словам, 22 июля будут оглашены результаты конкурса среди журналистов.
"Наша главная цель заключается в том, чтобы все работники медиа могли воспользоваться государственной поддержкой", - сказал Мамедли.
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