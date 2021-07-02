https://news.day.az/society/1358173.html Агентство развития медиа Азербайджана будет выдавать журналистам удостоверения
Агентство развития медиа Азербайджана будет выдавать журналистам удостоверения
В Азербайджане будет создан единый медиа-реестр, и Агентство развития медиа будет выдавать журналистам удостоверения.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал исполнительный директор Агентства Ахмед Исмаилов.
По его словам, будут определены требования в связи с этими удостоверениями, которые будут выдаваться на добровольной основе журналистам, отвечающим установленным требованиям.
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