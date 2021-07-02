Проекты, реализуемые Агентством развития медиа Азербайджана, являются проектами поддержки – глава Агентства
Проекты, реализуемые Агентством развития медиа Азербайджана, являются проектами поддержки.
Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал журналистам исполнительный директор Агентства Ахмед Исмаилов, сообщает в пятницу Day.Az.
По его словам, эта поддержка не может покрыть все расходы медиа-органа, поэтому она нацелена на то, чтобы обеспечить недостающие финансовые ресурсы.
"По результатам встреч, которые мы проводим во время организации этих конкурсов, оцениваются потребности СМИ и принимаются решения. Практически во всех обращениях к нам со стороны СМИ подчеркивается необходимость такой поддержки. Помимо финансирования, поступали предложения и о реализации проектов по развитию кадровых ресурсов. Мы принимаем меры и в этом направлении. Реализуемые проекты - лишь небольшая часть запланированных на будущее проектов", - добавил Исмаилов.
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