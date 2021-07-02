Подрядчик пока еще не сдал последнее здание для журналистов

Последнее из строящихся для журналистов зданий пока еще не сдано компанией-подрядчиком.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмаилов.

"У нас нет точной информации, когда здание будет сдано. И пока неизвестно, кому из журналистов эти квартиры будут выданы. Если такое решение будет принято, то мы проинформируем общественность об этом", - добавил Исмаилов.