В Азербайджане предложили предоставить автономию вузам

Предоставление автономии вузам Азербайджана поможет совершенствованию моделей управления учебных заведений, обеспечению прозрачности и эффективности их деятельности, повышению уровня профессиональных знаний и компетенции выпускников за счет улучшения учебных процессов, независимо от формы собственности, сказал в пятницу Trend эксперт в сфере образования Кямран Асадов, передает Day.Az.

"В Азербайджане 51 вуз, большинство из которых не входит в мировой рейтинг. А причиной является отсутствие гибкости в управлении учебным заведением, так как в этом случае отсутствие автономии создает определенные проблемы. Считаю, что решение этих вопросов в Азербайджане, то есть предоставление автономии, приведет к тому, что вузы станут публичным лицом юридического права. Университет, получивший автономность, сможет свободно проводить реформы и интегрироваться в мир".

По словам эксперта, в Турции университет выбирает пять кандидатов в ректоры, а после президент назначает ректором одного из них: "Методов в этом направлении много, но мы выберем и применим самый цивилизованный из них. Напомню, что в Государственной стратегии по развитию образования в Азербайджане, принятой в 2013 году, планировалось предоставить учебным заведениям управленческую, академическую, финансовую и организационную автономию".