Нужно ли вакцинировать детей?

В связи с тем, что влияние вакцины от COVID-19 на детей до сегодняшнего дня не изучалось, не рекомендуется вводить ее детям.

Об этом сказал Trend врач-инфекционист Вугар Джавадзаде, передает Day.Az.

По его словам, во всем мире растет число случаев инфицирования детей штаммами "Дельта" и "Дельта плюс". Несмотря на это, имеющиеся вакцины от коронавируса предназначены только для лиц старше 18 лет.

"Прежде всего, хочу отметить, что "Дельта плюс" - это мутировавшая версия "индийского" штамма "Дельта". Итоги первых исследований в Европе свидетельствуют о том, что вирус выявляют у детей и подростков в возрасте 12-20 лет. Однако его обнаруживают и у детей младшей возрастной группы. Заболевание сопровождается такими симптомами, как головная боль, повышенная температура тела, ангина. В настоящее время вопрос вакцинации детей от этого штамма коронавируса не стоит на повестке дня. Прежде всего, необходимо провести научные исследования в этом направлении", - сказал врач.