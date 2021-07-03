В Азербайджане предложили создать совет ректоров вузов

Ожидается, что в Азербайджане будет составлен рейтинг высших учебных заведений, создан совет ректоров, и вузам предоставят ​​автономию.

Об этом в субботу сказал Trend заместитель председателя комитета по науке и образованию Милли Меджлиса (парламент) Муса Гасымлы, передает Day.Az.

По его словам, эти вопросы сейчас обсуждаются, кроме того, разрабатывается первоначальный вариант законопроекта "О высшем образовании".

"Рабочая группа несколько раз проводила встречи, обсуждения. После того как первоначальный вариант законопроекта будет готов, он будет вынесен на общественные обсуждения. Затем его рассмотрят на заседании парламентского комитета. Вышеупомянутые вопросы так или иначе отражены в законопроекте", - добавил Гасымлы.