https://news.day.az/society/1358271.html В Азербайджане в сентябре ожидается локдаун? - ВИДЕО
В Азербайджане в сентябре ожидается локдаун? - ВИДЕО
Врач TƏBİB (Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями) Фаррух Садиров стал гостем передачи Üzbəüz.
Как передает Day.Az со ссылкой на baku.tv, в эфире он ответил на вопрос, стоит ли ждать введения локдауна из-за коронавируса в ближайшие месяцы.
Садиров заявил, что решения TƏBİB и Оперативного штаба принимаются с учетом последней санитарно-эпидемиологической ситуации в стране и в случае повышения числа зараженных, они должны будут принять меры.
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