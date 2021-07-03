В Азербайджане в сентябре ожидается локдаун?

Врач TƏBİB (Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями) Фаррух Садиров стал гостем передачи Üzbəüz.

Как передает Day.Az со ссылкой на baku.tv, в эфире он ответил на вопрос, стоит ли ждать введения локдауна из-за коронавируса в ближайшие месяцы.

Садиров заявил, что решения TƏBİB и Оперативного штаба принимаются с учетом последней санитарно-эпидемиологической ситуации в стране и в случае повышения числа зараженных, они должны будут принять меры.