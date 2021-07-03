https://news.day.az/society/1358279.html Заявление TƏBİB в связи с фальшивыми COVID-паспортами - ВИДЕО
Заявление TƏBİB в связи с фальшивыми COVID-паспортами - ВИДЕО
Врач TƏBİB (Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями) Фаррух Садиров стал гостем передачи Üzbəüz.
Как передает Day.Az со ссылкой на baku.tv, в эфире он ответил на вопрос касательно поддельных COVID-паспортов.
"Несмотря на слухи, официально поддельные паспорта не были выявлены", - заявил Фаррух Садиров.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре