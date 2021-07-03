Заявление TƏBİB в связи с фальшивыми COVID-паспортами

Врач TƏBİB (Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями) Фаррух Садиров стал гостем передачи Üzbəüz.

Как передает Day.Az со ссылкой на baku.tv, в эфире он ответил на вопрос касательно поддельных COVID-паспортов.

"Несмотря на слухи, официально поддельные паспорта не были выявлены", - заявил Фаррух Садиров.