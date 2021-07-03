За прошедшие сутки в Азербайджане спасли 7 утопающих

На основании звонков, поступивших на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), соответствующими структурами министерства за минувшие сутки было осуществлено 108 выездов на тушение пожара, проведены аварийно-спасательные операции с связи с 7 случаями пребывания в беспомощном состоянии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, в результате принятых оперативных и неотложных мер обеспечено оперативное тушение пожаров, спасены жизни людей.

За прошедшие сутки были спасены 7 утопающих, 2 человека эвакуированы с места пожара.