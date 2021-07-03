В Азербайджане теперь можно поменять фамилию онлайн и всего за 10 манатов

Фамилии с окончанием "ов" и "ев" по-прежнему преобладают в Азербайджане. Многие люди хотят изменить окончания фамилий, но они не знают, что эта процедура достаточно простая, передает Day.Az со ссылкой на Milli.Аz.

2 февраля 1993 года Милли Меджлис принял решение адаптировать фамилии граждан Азербайджана к государственному языку.

Согласно постановлению, граждане Азербайджана могут поменять фамилии -ов, -ев на окончания -ли, -ли, -лу, -лю; -заде.

Согласно правилам, утвержденным Кабинетом Министров в 2011 году, любой гражданин старше 18 лет может подать заявление и сменить фамилию.

Изменения фамилий несовершеннолетних происходят на основании заявления их родителей или других законных представителей. При изменении фамилии обоих родителей изменяется и фамилия несовершеннолетнего ребенка. Фамилия ребенка, достигшего 10-летнего возраста, может быть изменена только с его согласия.

Что касается необходимых документов, то список небольшой. Это можно сделать и в электронном виде.

Отметим, что в составе электронных услуг Минюста есть услуга "Электронная заявка на изменение фамилии, имени и отчества". Для этого пользователь заполняет заявку в электронном виде.

К заявлению прилагаются следующие документы:

1. Военный билет или нотариально засвидетельствованная копия военного билета;

2. Фотография пользователя 3х4 в электронном формате;

3. Отсканированная копия документа об уплате государственной пошлины.

Согласно закону "О госпошлине" за регистрацию смены фамилии необходимо заплатить пошлину в размере 10 манатов.