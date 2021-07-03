https://news.day.az/society/1358361.html В Азербайджане могут ужесточить карантин? - предупреждает врач - ВИДЕО
В Азербайджане могут ужесточить карантин? - предупреждает врач - ВИДЕО
В случае увеличения числа инфицированных коронавирусом в Азербайджане могут ужесточить карантин.
Как передает Day.Az, об этом заявил врач Рамин Нариман в эфире передачи "İşgüzar səhər" на канале ARB-24 .
"Карантинные меры зависят от эпидемиологической ситуации в стране. Если зараженных станет больше, карантин может быть усилен", - заявил он.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре