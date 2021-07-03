В случае увеличения числа инфицированных коронавирусом в Азербайджане могут ужесточить карантин.

Как передает Day.Az, об этом заявил врач Рамин Нариман в эфире передачи "İşgüzar səhər" на канале ARB-24 .

"Карантинные меры зависят от эпидемиологической ситуации в стране. Если зараженных станет больше, карантин может быть усилен", - заявил он.