https://news.day.az/society/1358398.html В Азербайджане выявлено еще 95 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 95 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 95 случаев заражения коронавирусом, 42 человека вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.
На сегодня в Азербайджане в целом выявлены 336 318 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 330 380 человек вылечились, 4 977 - скончались, число активных больных составляет 961.
За последние сутки в Азербайджане были проведены 10 428 тестов на COVID-19, а в целом за все время пандемии - 3 778 410.
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