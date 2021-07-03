В Азербайджане выявлено еще 95 случаев заражения коронавирусом, 42 человека вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлены 336 318 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 330 380 человек вылечились, 4 977 - скончались, число активных больных составляет 961.

За последние сутки в Азербайджане были проведены 10 428 тестов на COVID-19, а в целом за все время пандемии - 3 778 410.