Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 69 718 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 31 055, вторую дозу получили 38 663 человека.

Общее число вакцинированных в стране составляет 3 740 447, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 2 321 863, вторую дозу получили 1 418 584 человека.