В Тертере восстановлена дорожная инфраструктура после окончания Отечественной войны

В Тертерском районе восстановлена дорожная инфраструктура после окончания Отечественной войны.

Как сообщает Day.Az, для устранения ущерба, нанесенного дорожной инфраструктуре, были проведены ремонтно-восстановительные работы на автомобильной дороге республиканского значения Барда-Истису, проходящей через территорию района и на другой автомобильной дороге республиканского значения Тертер-Гиндарх, проходящей через город Тертер.

Кроме того, проведены и работы с целью ремонта и восстановления автодорог местного значения, на улицах Шаха Исмаила Хатаи, Эльмана Сафарова, Шихали Гурбанова, Мубариза Ибрагимова и Фамиля Гулами, пострадавших в результате интенсивного ракетного и артиллерийского обстрела Тертерского района.

Все эти работы были проведены под контролем Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Этот проект осуществляется Межведомственным центром, функционирующим в составе Координационного штаба по координации с другими государственными учреждениями, составляет неотъемлемую часть единой транспортной концепции Карабаха.

Координационным штабом, созданным распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 24 ноября 2020 года, руководит глава Администрации Президента Самир Нуриев.