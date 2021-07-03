https://news.day.az/society/1358429.html Тяжелое ДТП в Мингячевире - пострадали 4 человека - ФОТО
Тяжелое ДТП в Мингячевире - пострадали 4 человека - ФОТО
В Мингячевире произошла цепная авария.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на Муниципальной площади на проспекте Гейдара Алиева в результате столкновения легковых автомобилей "ВАЗ-21011" и "KİA" одна из этих машин врезалась в автомобиль марки "Honda".
Пострадавшие в результате аварии Орхан Салимов (1997 г.р.), Рухан Эльшан оглу (1993 г.р.), Самир Мамедов (1999 г.р.) и Арзуман Рзаев (1996 г.р.) госпитализированы.
По факту проводится расследование.
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