Тяжелое ДТП в Мингячевире

В Мингячевире произошла цепная авария.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на Муниципальной площади на проспекте Гейдара Алиева в результате столкновения легковых автомобилей "ВАЗ-21011" и "KİA" одна из этих машин врезалась в автомобиль марки "Honda".

Пострадавшие в результате аварии Орхан Салимов (1997 г.р.), Рухан Эльшан оглу (1993 г.р.), Самир Мамедов (1999 г.р.) и Арзуман Рзаев (1996 г.р.) госпитализированы.

По факту проводится расследование.