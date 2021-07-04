https://news.day.az/society/1358461.html С сегодняшнего дня в Азербайджане не будет работать общественный транспорт - до 5 июля
С сегодняшнего дня в Азербайджане не будет работать общественный транспорт - до 5 июля
С сегодняшнего дня до 5 июля в Азербайджане общественный транспорт не будет работать.
Как сообщает Day.Az, в соответствии с решением Оперативного штаба при Кабинете министров, с 00:00 4 июля до 06:00 5 июля 2021 года перевозка пассажиров на общественном транспорте, в том числе и в Бакинском метрополитене прекращена.
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