С сегодняшнего дня в Азербайджане не будет работать общественный транспорт

С сегодняшнего дня до 5 июля в Азербайджане общественный транспорт не будет работать.

Как сообщает Day.Az, в соответствии с решением Оперативного штаба при Кабинете министров, с 00:00 4 июля до 06:00 5 июля 2021 года перевозка пассажиров на общественном транспорте, в том числе и в Бакинском метрополитене прекращена.