Поножовщина в Мингячевире, убит 18-летний студент

Студент Мингячевирского государственного университета убит в результате поножовщины.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в ресторане "Мираж".

Студент Мингячевирского государственного университета Мохаммед Алиев 2003 года рождения был убит ножом.

По предварительной информации, убитый студент работал официантом в ресторане "Мираж". Он скончался от ножевых ранений в грудь и челюсть.

Мать убитого Афсана Алиева работает старшей медсестрой Центральной городской больницы.

По факту в прокуратуре города возбуждено уголовное дело, ведется расследование.