https://news.day.az/society/1358480.html Поножовщина в Мингячевире, убит 18-летний студент
Поножовщина в Мингячевире, убит 18-летний студент
Студент Мингячевирского государственного университета убит в результате поножовщины.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в ресторане "Мираж".
Студент Мингячевирского государственного университета Мохаммед Алиев 2003 года рождения был убит ножом.
По предварительной информации, убитый студент работал официантом в ресторане "Мираж". Он скончался от ножевых ранений в грудь и челюсть.
Мать убитого Афсана Алиева работает старшей медсестрой Центральной городской больницы.
По факту в прокуратуре города возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
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