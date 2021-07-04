Пожар в общежитии в Сумгайыте

В городе Сумгайыт в квартире общей площадью 20 кв. м на 3-м этаже трехэтажного общежития на площади 4 кв. м сгорели кондиционер, холодильник и предметы быта.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), остальная часть квартиры была защищена от огня.

Пожар потушен.