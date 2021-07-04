https://news.day.az/society/1358497.html Пожар в общежитии в Сумгайыте
Пожар в общежитии в Сумгайыте
В городе Сумгайыт в квартире общей площадью 20 кв. м на 3-м этаже трехэтажного общежития на площади 4 кв. м сгорели кондиционер, холодильник и предметы быта.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), остальная часть квартиры была защищена от огня.
Пожар потушен.
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