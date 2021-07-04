В Баку сотрудники дорожной полиции вытащили водителя из горящей машины

Вчера в Пираллахинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, перевернулся автомобиль марки Mercedes с государственными номерными знаками 90-XU-979.

Транспортное средство, из которого не мог выбраться водитель, вскоре загорелось. На место происшествия прибыли сотрудники Государственной дорожной полиции.

Несмотря на опасность, которую представляла горящая машина, они незамедлительно вызволили водителя. Впоследствии машина была потушена с учетом необходимых мер безопасности.

Ведется расследование.