Сегодня в Баку 17-летняя девушка умерла, упав с 6-го этажа здания.

Как передает Day.Az со ссылкой наАПА, Мамедова Айтадж Фарид гызы (2004 г.р.) упала с 6-го этажа здания, расположенного недалеко от здания KATV в Ясамальском районе.

Пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось.

По факту проводится расследование.