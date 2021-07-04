https://news.day.az/society/1358574.html В Баку 17-летняя девушка умерла, упав с 6-го этажа - ВИДЕО
В Баку 17-летняя девушка умерла, упав с 6-го этажа - ВИДЕО
Сегодня в Баку 17-летняя девушка умерла, упав с 6-го этажа здания.
Как передает Day.Az со ссылкой наАПА, Мамедова Айтадж Фарид гызы (2004 г.р.) упала с 6-го этажа здания, расположенного недалеко от здания KATV в Ясамальском районе.
Пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось.
По факту проводится расследование.
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