https://news.day.az/society/1358577.html В Баку в море утонул 52-летний мужчина
В Баку в море утонул 52-летний мужчина
Обнаружено тело человека, утонувшего в море (на непляжной территории) в Хазарском районе города Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в результате мероприятий, проведенных группой водолазов Государственной службы по надзору над маломерными судами и спасению на водах министерства, тело Мансурова Амиля Мухаммед оглу (1969 г.р.) было извлечено из воды и передано по назначению.
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