В Баку в море утонул 52-летний мужчина

Обнаружено тело человека, утонувшего в море (на непляжной территории) в Хазарском районе города Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в результате мероприятий, проведенных группой водолазов Государственной службы по надзору над маломерными судами и спасению на водах министерства, тело Мансурова Амиля Мухаммед оглу (1969 г.р.) было извлечено из воды и передано по назначению.