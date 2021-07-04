https://news.day.az/society/1358595.html В Азербайджане выявлены 99 новых случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлены 99 новых случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки выявлены 99 новых случаев заражения коронавирусом, 53 человека выздоровели, один человек скончался, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в Азербайджане в целом выявлены 336 417 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 330 433 человека вылечились, 4978 - скончались, число активных больных составляет 1006.
За последние сутки в Азербайджане были проведены 8 679 тестов на COVID-19, а в целом за все время пандемии - 3 787 089.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре