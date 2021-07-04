В Азербайджане выявлены 99 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки выявлены 99 новых случаев заражения коронавирусом, 53 человека выздоровели, один человек скончался, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлены 336 417 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 330 433 человека вылечились, 4978 - скончались, число активных больных составляет 1006.

За последние сутки в Азербайджане были проведены 8 679 тестов на COVID-19, а в целом за все время пандемии - 3 787 089.