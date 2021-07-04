Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 52 317 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете Министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 23 214, вторую дозу получили 29 103 человека.

Общее число вакцинированных в стране составляет 3 792 764, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 2 345 077, вторую дозу получили 1 447 687 человек.