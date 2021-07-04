https://news.day.az/society/1358612.html Названа предварительная причина взрыва в азербайджанском секторе Каспия
Названа предварительная причина взрыва в азербайджанском секторе Каспия
Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана назвало предварительную причину взрыва в азербайджанском секторе Каспия.
Как сообщили Day.Az в министерстве, по первичным данным причиной взрыва и пожара стало извержение вулкана. "В настоящее время наши специалисты совместно с сотрудниками Республиканского сейсмоцентра проводят проверку", - говорится в заявлении ведомства.
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