Названа предварительная причина взрыва в азербайджанском секторе Каспия

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана назвало предварительную причину взрыва в азербайджанском секторе Каспия.

Как сообщили Day.Az в министерстве, по первичным данным причиной взрыва и пожара стало извержение вулкана. "В настоящее время наши специалисты совместно с сотрудниками Республиканского сейсмоцентра проводят проверку", - говорится в заявлении ведомства.