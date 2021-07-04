https://news.day.az/society/1358615.html В Бейлагане произошло землетрясение
В Бейлагане произошло землетрясение.
Эпицентр землетрясения находился на глубине 16 км.
В Бейлагане произошло землетрясение
В Бейлагане произошло землетрясение.
Как сообщили Day.Az в Республиканском сейсмоцентре, толчки магнитудой 3 балла были зафиксированы в 20:52.
Эпицентр землетрясения находился на глубине 16 км.
Данных об ущербе и пострадавших нет.
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