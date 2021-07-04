В Бейлагане произошло землетрясение.



Как сообщили Day.Az в Республиканском сейсмоцентре, толчки магнитудой 3 балла были зафиксированы в 20:52.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 16 км.



Данных об ущербе и пострадавших нет.