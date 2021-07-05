"Причиной взрыва на Каспии стал грязевой вулкан"

Взрыв в азербайджанском секторе Каспия стал следствием извержения грязевого вулкана.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на АПА, заявил глава Республиканского сейсмоцентра Гурбан Етирмишли.

Етирмишли отметил, что никаких аварий не произошло: "Ни на платформах, ни в нефтяных скважинах, ни на кораблях пограничных войск в Каспийском море никаких аварий не произошло. Это признак грязевого вулкана. На Каспии много грязевых вулканов, произошло извержение одного из них. Оно сопровождалось огнем, который быстро погас - в течение 20-30 секунд".