https://news.day.az/society/1358617.html "Причиной взрыва на Каспии стал грязевой вулкан" - глава сейсмоцентра
"Причиной взрыва на Каспии стал грязевой вулкан" - глава сейсмоцентра
Взрыв в азербайджанском секторе Каспия стал следствием извержения грязевого вулкана.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на АПА, заявил глава Республиканского сейсмоцентра Гурбан Етирмишли.
Етирмишли отметил, что никаких аварий не произошло: "Ни на платформах, ни в нефтяных скважинах, ни на кораблях пограничных войск в Каспийском море никаких аварий не произошло. Это признак грязевого вулкана. На Каспии много грязевых вулканов, произошло извержение одного из них. Оно сопровождалось огнем, который быстро погас - в течение 20-30 секунд".
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