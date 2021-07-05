На этих улица и проспектах Баку образовались крупные пробки

На ряде дорог в Баку наблюдается загруженность транспортного потока, сообщает Day.Az со ссылкой на БТА.

Движение транспорта затруднено на трассе Баку-Сумгайыт и на станции метро "20 Января".

Также пробки образовались на:

Тбилисском проспекте (от развязки на "20 Января" до пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде в направлении центра столицы);

Бинагадинском шоссе (до пересечения с дорогой Баладжары-Баксоль в направлении центра);

Проспекте Бабека (от пересечения с улицей Наджафгулу Рафиева в направлении центра города и проспекта Гейдара Алиева);

Проспекте Зии Буниятова (от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли в направлении развязки на "20 Января"), Забратском шоссе (в направлении круговой развязки в Забрате перед военным комиссариатом Сабунчинского района и до проспекта Гейдара Алиева);

На улице Микаила Алиева и проспекте Гейдара Алиева.