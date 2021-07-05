Стартуют экзамены по приему на работу учителей

С 5 июля стартует тестовый этап конкурса по приему на работу учителей на 2021-2022 учебный год.

Как сообщили Day.Az в Министерстве образования, с учетом пандемии тестовый этап конкурса проводится в соответствующих экзаменационных центрах, созданных в Баку, Абшеронском районе, Сумгайыте, Гяндже, Масаллы, Агджабеди, Ширване, Балакяне, Губе, Шамахы, Мингячевире и Кюрдамире.

В первый день экзаменов, которые будут проводиться в течение 19 рабочих дней, планируется участие более 2000 кандидатов по предметам физика и информатика.

Тестовый этап экзаменов завершится 2 августа.

Отметим, с 4 по 11 июня проводился примем электронных заявок. На этом этапе для участия в конкурсе зарегистрировались 62 242 кандидата. После обработки заявок были приняты заявки 59 171 кандидата. 59 153 из них примут участие в тестовом этапе конкурса.