https://news.day.az/society/1358682.html Как только стихнут волны, корабли выйдут в район грязевого вулкана на Каспии - госорганы - ФОТО - ВИДЕО
Как только стихнут волны, корабли выйдут в район грязевого вулкана на Каспии - госорганы - ФОТО - ВИДЕО
Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поделилось снимками местности, где накануне вечером в Каспийском море произошло извержение грязевого вулкана.
Как сообщает Day.Az, согласно снимкам, происходит естественное извержение вулкана, происшествие не является техногенным.
Как сообщили в госорганах, в настоящее время погода ветреная и сильные волны не позволяют судам приблизиться к берегу. Как только волны стихнут, корабли выйдут на территорию.
Каменистый остров образовался в результате вулкана. Он расположен между Сальяном и Нефтчалой в 30 км от берега.
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