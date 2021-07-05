Как только стихнут волны, корабли выйдут в район грязевого вулкана на Каспии

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поделилось снимками местности, где накануне вечером в Каспийском море произошло извержение грязевого вулкана.

Как сообщает Day.Az, согласно снимкам, происходит естественное извержение вулкана, происшествие не является техногенным.

Как сообщили в госорганах, в настоящее время погода ветреная и сильные волны не позволяют судам приблизиться к берегу. Как только волны стихнут, корабли выйдут на территорию.

Каменистый остров образовался в результате вулкана. Он расположен между Сальяном и Нефтчалой в 30 км от берега.