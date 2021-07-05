Одно из главных социальных заболеваний XXI века - Дисбактериоз

Дисбактериоз кишечника -  считается одним из основных социальных заболеваний XXI века. По оценкам экспертов, этим заболеванием страдает около 90% взрослого населения мира. 

Дисбактериоз - патологическое состояние, вызванное нарушением состава, качества и количества микрофлоры кишечника. При этом количество полезных бифидобактерий и лактобактерий уменьшается, а количество патогенных микроорганизмов увеличивается. Дисбактериоз сопровождает многие заболевания пищеварительной системы. 

Причины возникновения дисбактериоза: Дисбактериоз кишечника практически никогда не развивается как первичная патология. 

Факторы, способствующие развитию дисбактериоза следующие: 

  • Использование препаратов, ослабляющих жизнедеятельность микроорганизмов (антибиотики, сульфаниламиды, гормональные препараты, цитостатики и др.).  
  • Дисбактериоз также может наблюдаться после хирургических вмешательств. 
  • Нерациональное питание 
  • Стрессовые состояния 
  • Инфекционные заболевания кишечника 
  • Другие заболевания органов пищеварения (панкреатит, гепатит, гастрит и др.) 
  • Иммунные нарушения, эндокринные заболевания, метаболические изменения
  • Нарушение биоритмов, акклиматизация 
  • Нарушения перистальтики кишечника. 

В кишечнике взрослого человека в норме обитает в среднем 2-3 кг (около 500 видов) микроорганизмов. Эти бактерии - симбионты принимают непосредственное участие в процессе пищеварения. Количественный и качественный состав микрофлоры здорового организма находится в состоянии физиологического равновесия - нормобиоценоза (эубиоза). При изменении состава кишечной микрофлоры нарушается равновесие, что отрицательно сказывается на процессе пищеварения. 

Симптомы дисбактериоза 

Прежде всего, следует отметить, что не все симптомы дисбактериоза связаны с кишечником или пищеварительной системой. Жалобы, которые развиваются в самых разных направлениях, могут сбить с толку как больного, так и врачей. И в результате больной занимается лечением другого заболевания. 

  • Диспептический синдром - диарея (иногда чередующаяся с запором), вздутие живота, метеоризм, отрыжка, неприятный привкус во рту, урчание; 
  • У большинства людей с дисбактериозом кишечника (особенно у детей) развиваются ранее незамеченные  аллергические реакции на продукты. Они могут быть как обычными аллергическими (крапивница, кожный зуд, бронхоспазм, ангионевротический отек), так и кишечными (водянистый пенистый стул, сильные боли в животе, тошнота, рвота);
  • Синдром мальабсорбции - проявляется нарушением кишечного всасывания различных питательных веществ, дефицитом метаболических субстратов - белково-энергетического дефицита, гиповитаминозом  (прежде всего витаминов группы В), анемией, ионным дисбалансом, дефицитом кальция и др.; 
  • Интоксикация организма - слабость, снижение аппетита, субфебрилитет, головные боли; 
  • Ослабленный иммунитет - частые рецидивы инфекционных заболеваний (ОРЗ, ОРВИ, герпес), грибковых инфекций. 

Диагностика дисбактериоза 

В первую очередь, на основании жалоб пациента выявляются характерные диспепсические расстройства и проводится физикальное обследование. Симптомы дисбактериоза, как правило, появляются на фоне первичной патологии. Наиболее специфическими методами лабораторной диагностики дисбактериоза кишечника являются анализ на дисбактериоз и бактериологический посев кала. Копрограмма, биохимия каловых масс, газожидкостный анализ показывают косвенные признаки дисбактериоза. 

Лечение дисбактериоза 

Терапия проводится по нескольким направлениям: патогенетическое лечение, коррекция пищеварительного процесса, устранение острых симптомов заболевания, усиление защитных свойств и защитной функции кишечника и восстановление нормального биоценоза кишечника. 

  • Патогенетическая терапия направлена ​​против первичной патологии. Кроме того, принимаются меры, направленные на восстановление перистальтики кишечника и устранению воспаления, а также проводится заместительная ферментная терапия. 
  • Включение в рацион продуктов, богатых пищевыми волокнами, живых бактериальных культур. 
  • Коррекция состава микрофлоры проводится препаратами, содержащими невсасывающиеся селективные антибиотики (рифаксимин), кишечные антисептики (нифуроксазид), антагонистами патогенной кишечной микрофлоры, бактериофагими. 
  • Восстановление иммунитета с помощью иммуномодуляторов (препараты эхинацеи, нуклеиновые кислоты и др.). 

Для  восстановления непосредственно нормальной микрофлоры используются следующие группы препаратов

  • Пробиотики (препараты, содержащие живые культуры необходимых микроорганизмов); 
  • Пребиотики (вещества, обеспечивающие рост и размножение полезной флоры), то есть пища для нормальной микрофлоры; 
  • Синбиотики (комплексные препараты, содержащие как микроорганизмы, так и компоненты, необходимые для их роста и развития). 

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