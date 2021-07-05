ГЭЦ об экзаменах, которые пройдут в первой половине августа

Государственный экзаменационный центр обнародовал информацию об экзаменах, которые пройдут в первой половине августа 2021 года.

Как сообщает Day.Az, 4 августа пройдут вступительные экзамены в военные лицеи и экзамены в резидентуру (1-й этап 2-й попытки). Вступительный экзамен на государственную службу пройдет 11 августа (тип B), а также экзамен на базе 9-летнего уровня среднего образования.

12 августа состоится экзамен по азербайджанскому языку (как государственному) на базе 9 и 11- летнего образования.