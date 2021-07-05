В Азебайджане уволены 16 врачей

Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию принимает меры по обеспечению прозрачности, объективности и повышению качества предоставляемых услуг в сфере оценки инвалидности.

Как сообщили Day.Az в Агентстве, в течение первых шести месяцев 2021 года Агентство провело внутренние проверки в государственных медицинских учреждениях, подведомственных TƏBIB, обладающих правом выдачи направления на проведение медико-социальной экспертизы. В результате один главный врач (городская поликлиника № 3 г. Сумгайыт), три директора (Центральные больницы Физулинского, Билясуварского и Агджабединского районов) и 12 членов врачебных консультативных комиссий (Городская поликлиника № 19 по г. Баку и Объединенная городская больница №26) были освобождены от занимаемых должностей по причине допущения серьезных нарушений при исполнении своих обязанностей, нарушений закона во время определения степени инвалидности.