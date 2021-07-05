В Азербайджане отменена военная инвалидность еще 9 человек

Проведена очная оценка инвалидности еще 28 человек, у которых истек срок инвалидности, назначенной в прошлом комиссией из-за военной травмы, и направления которых были включены в электронную систему для повторного назначения инвалидности.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, 16 из этих лиц была назначена инвалидность. Было установлено, что диагноз 9 из оставшихся лиц не дает основания для назначения инвалидности, 1 человеку оформили направление на продолжение лечения, а 1 человеку - на повторное обследование.

Важным принципом в проводимых обследованиях является обеспечение прозрачности и объективности назначений инвалидности, отмена необоснованных назначений.