Бурение в районе извержения грязевого вулкана на Каспии не велось

Бурение в районе извержения грязевого вулкана на острове Дашлы на Каспии не велось.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом заявил глава департамента геологии и геофизики Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Фархад Ибадов.

По его словам, у SOCAR нет инфраструктуры в районе грязевого вулкана.

Отметим, что вечером четвертого июля на острове Дашлы в азербайджанской акватории Каспия произошло извержение грязевого вулкана.