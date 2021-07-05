https://news.day.az/society/1358752.html Бурение в районе извержения грязевого вулкана на Каспии не велось - SOCAR
Бурение в районе извержения грязевого вулкана на Каспии не велось - SOCAR
Бурение в районе извержения грязевого вулкана на острове Дашлы на Каспии не велось.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом заявил глава департамента геологии и геофизики Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Фархад Ибадов.
По его словам, у SOCAR нет инфраструктуры в районе грязевого вулкана.
Отметим, что вечером четвертого июля на острове Дашлы в азербайджанской акватории Каспия произошло извержение грязевого вулкана.
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