В районе извержения вулкана пожара нет

"4 июля гражданин сообщил о том, что в море произошел взрыв, сопровождающийся пожаром".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил начальник Главного управления по вопросам гражданской обороны Министерства по чрезвычайным ситуациям, генерал-майор Ниязи Заманов.

По его словам, немедленно была налажена связь с соответствующими структурами: "Сегодня район происшествия был осмотрен с помощью вертолета. В 33 км от побережья на острове Дашлы в Сальянском районе произошло извержение грязевого вулкана. Сразу же МЧС провело исследование посредством специального прибора, установленного на вертолете и выяснилось, что радиационного фона нет".

Н.Заманов отметил, что на территории в настоящее время пожара нет, МЧС и МЭПР отправят рабочую группу на указанную территорию.