В ТЦ Садарак запустят новые автобусы

С 6 июля пассажироперевозки по регулярному маршруту № 211 (улица Ашуг Молла Джума - торговый центр "Садарак") будут осуществляться автобусами, принадлежащими ООО BakuBus.

Как передает Day.Az. об этом сообщили в Бакинском транспортном агентстве (BNA).

Учитывая спрос пассажиров, начальная остановка маршрута изменена на улицу Ашуг Молла Джума..

Оплата проезда в автобусах будет осуществляется посредством BakıKart. Тариф установлен в размере 0,35 маната.