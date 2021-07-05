https://news.day.az/society/1358777.html В ТЦ Садарак запустят новые автобусы
В ТЦ Садарак запустят новые автобусы
С 6 июля пассажироперевозки по регулярному маршруту № 211 (улица Ашуг Молла Джума - торговый центр "Садарак") будут осуществляться автобусами, принадлежащими ООО BakuBus.
Как передает Day.Az. об этом сообщили в Бакинском транспортном агентстве (BNA).
Учитывая спрос пассажиров, начальная остановка маршрута изменена на улицу Ашуг Молла Джума..
Оплата проезда в автобусах будет осуществляется посредством BakıKart. Тариф установлен в размере 0,35 маната.
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