https://news.day.az/society/1358797.html Ожидается сильный ветер и дождь – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ожидается сильный ветер и дождь – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
До 7 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается северо-западный ветер до 15-18 м/с, местами на полуострове ожидается усиление ветра до 20-23 м/с.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, до 7 июля в основном в северных и западных районах Азербайджана ожидаются грозы, временами дожди, град. Будет дуть западный ветер, в отдельных районах ветер временами усилится до 18-23 м/с.
Ожидается повышение уровня воды в реках. На некоторых горных реках возможны кратковременные сели.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре