В Шуше обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы

На освобожденных территориях Азербайджана продолжаются превентивные мероприятия по обнаружению неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе очередных мероприятий, проводимых сотрудниками Шушинского РОВД и военнослужащими Внутренних войск совместно с сотрудниками Службы государственной безопасности, на территории города Шуша было обнаружено и изъято 30 гранатов, 10 гранатометов, 30 запалов УЗРГМ, 1 441 патрон разного калибра и другие боеприпасы.