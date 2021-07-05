https://news.day.az/society/1358821.html Изъято более 15 тонн наркотиков - операция МВД
Изъято более 15 тонн наркотиков - операция МВД
В Главное управление по борьбе с организованной преступностью поступила оперативная информация о выращивании в больших количествах растений, содержащих наркотические вещества в теплицах, расположенных в поселке Маштага Сабунчинского района.
Как сообщили Day.Az, территория сразу была взята под наблюдение.
В ходе двух проведенных операций Главным управлением было конфисковано 12 056 кустов конопли весом 15 700 килограммов, а также 164 килограмма марихуаны и конопли.
В связи с выявленными фактами возбуждено уголовное дело по различным статьям Уголовного кодекса.
Продолжаются необходимые следственные и оперативные мероприятия по уголовным делам.
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