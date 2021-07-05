ВОЗ об эффективности вакцин против опасных штаммов коронавируса

Штамм Дельта значительно более заразен, чем другие вариации коронавируса, и получение двух доз вакцины обеспечивает высокую защиту от этих опасных штаммов.

Об этом в понедельник сказали Trend в Европейском бюро ВОЗ, передает Day.Az.

Комментируя рекомендации по дальнейшему ускорению процесса вакцинации в Азербайджане и поддержанию общего здравоохранения, в организации отметили, что люди должны продолжать соблюдать социальные меры, которые, как мы знаем, помогают контролировать дальнейшее распространение вируса.

"Это означает соблюдение респираторной гигиены, включая ношение масок в закрытых и многолюдных местах, и гигиены рук, физическое дистанцирование и предпочтение открытых вентилируемых помещений", - сказал представитель организации.

Он подчеркнул, что люди во всем мире должны продолжать вакцинироваться.

"Данные показывают, что штамм Дельта значительно более заразен, чем другие вызывающие озабоченность вариации коронавируса, и привитие двумя дозами вакцины обеспечивает высокую защиту от него. Медицинские работники могут сыграть ключевую роль в пропаганде того, что вакцины безопасны, эффективны и спасают жизни", - сказал представитель.

Он отметил, что Азербайджан столкнулся с проблемой донесения пользы вакцинирования до старших возрастных групп, которую важно решить.

"Мы должны защитить людей старше 65 лет, медицинских работников и людей с сопутствующими заболеваниями в качестве приоритетной группы, которая подвергается наибольшему риску, и обеспечить им более легкий доступ к вакцинам. ВОЗ запустила кампанию Summer Sense, чтобы донести до людей ключевую информацию о том, как оставаться в безопасности этим летом", - добавил представитель.

По его словам основные послания ВОЗ сводятся к следующему:

- сделайте прививку (независимо от того, путешествуете вы или остаетесь дома, вакцины - самый мощный инструмент, который у нас есть для борьбы с этой болезнью);

- если вы решили путешествовать, подумайте, насколько это желание оправдано, а если вы все же решились - делайте это осторожно;

- оценивайте риски заражения с того момента, как вы закроете дверь своего дома до момента, когда вы ее снова откроете, оцените шаг за шагом риск, которому вы подвергаетесь, и примите необходимые меры;

- запомните: важно не только само путешествие, но и место - закрытые, ограниченные или переполненные пространства повышают риск заражения COVID-19. Выбирайте открытые, вентилируемые помещения, держитесь на расстоянии не менее одного метра от других и носите маску.