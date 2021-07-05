Министр здравоохранения России едет в Азербайджан

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко совершит визит в Азербайджан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, завтра российский министр проведет ряд встреч в Баку.

В рамках визита запланировано подписание документов о сотрудничестве между двумя странами в сфере здравоохранения.