https://news.day.az/society/1358892.html Министр здравоохранения России едет в Азербайджан
Министр здравоохранения России едет в Азербайджан
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко совершит визит в Азербайджан.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, завтра российский министр проведет ряд встреч в Баку.
В рамках визита запланировано подписание документов о сотрудничестве между двумя странами в сфере здравоохранения.
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