За последний месяц на освобожденных территориях Азербайджана обнаружено 1403 мины

Агентство по разминированию территорий Азербайджана распространило информацию об операциях, осуществляемых на освобожденных территориях.

Как передает Day.Az, с 1 июня по 3 июля в освобожденных районах было обнаружено 1087 противопехотных, 316 противотанковых мин, 461 неразорвавшийся боеприпас.

За указанный период от мин было очищено 563 га территории.