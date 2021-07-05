https://news.day.az/society/1358895.html За последний месяц на освобожденных территориях Азербайджана обнаружено 1403 мины
За последний месяц на освобожденных территориях Азербайджана обнаружено 1403 мины
Агентство по разминированию территорий Азербайджана распространило информацию об операциях, осуществляемых на освобожденных территориях.
Как передает Day.Az, с 1 июня по 3 июля в освобожденных районах было обнаружено 1087 противопехотных, 316 противотанковых мин, 461 неразорвавшийся боеприпас.
За указанный период от мин было очищено 563 га территории.
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