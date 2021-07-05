В Азербайджане переназначена инвалидность еще 16 лиц с истекшим сроком инвалидности в связи с военной травмой

Комиссией при Государственном агентстве медико-социальной экспертизы и реабилитации Азербайджана проведено очное обследование 28 лиц, в связи с которыми в электронной системе были размещены заявки о продлении срока инвалидности из-за военной травмы и в соответствующих документах которых были выявлены противоречия, и было принято решение о переназначении инвалидности 16 лиц из их числа.

Об этом сообщили в понедельник Day.Az в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Было установлено, что диагноз и состояние здоровья девяти человек не являются основаниями для назначения инвалидности. Один человек был направлен на дальнейшее лечение, другой - на повторное обследование, а еще одному из обследуемых было рекомендовано представить выписку из военного приказа для оценки инвалидности.

Для обеспечения полной прозрачности процесса ведется видеозапись очных обследований, в которых также принимают участие представители неправительственных организаций. В очередном обследовании принимала участие председатель ОО "Общество женщин с инвалидностью".