В Азербайджане переназначена инвалидность еще 16 лиц с истекшим сроком инвалидности в связи с военной травмой - ФОТО
Комиссией при Государственном агентстве медико-социальной экспертизы и реабилитации Азербайджана проведено очное обследование 28 лиц, в связи с которыми в электронной системе были размещены заявки о продлении срока инвалидности из-за военной травмы и в соответствующих документах которых были выявлены противоречия, и было принято решение о переназначении инвалидности 16 лиц из их числа.
Об этом сообщили в понедельник Day.Az в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.
Было установлено, что диагноз и состояние здоровья девяти человек не являются основаниями для назначения инвалидности. Один человек был направлен на дальнейшее лечение, другой - на повторное обследование, а еще одному из обследуемых было рекомендовано представить выписку из военного приказа для оценки инвалидности.
Для обеспечения полной прозрачности процесса ведется видеозапись очных обследований, в которых также принимают участие представители неправительственных организаций. В очередном обследовании принимала участие председатель ОО "Общество женщин с инвалидностью".
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