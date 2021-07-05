https://news.day.az/society/1358918.html Тяжелое ДТП на крупном проспекте Баку, на дороге образовался затор - ФОТО
Тяжелое ДТП на крупном проспекте Баку, на дороге образовался затор - ФОТО
В Баку произошло ДТП.
Как сообщили Day.Az в Бакинском транспортном агентстве, ДТП произошло на главной дороге на проспекте Гейдара Алиева (напротив "Браво"). Сообщается, что перевернулся автомобиль.
В настоящее время в обоих направлениях наблюдается плотность движения транспортных средств.
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