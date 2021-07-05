В Баку произошло ДТП.

Как сообщили Day.Az в Бакинском транспортном агентстве, ДТП произошло на главной дороге на проспекте Гейдара Алиева (напротив "Браво"). Сообщается, что перевернулся автомобиль.

В настоящее время в обоих направлениях наблюдается плотность движения транспортных средств.