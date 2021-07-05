В Азербайджане выявлено еще 62 случая заражения коронавирусом, 33 человека вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

На сегодняшний день в Азербайджане в целом выявлено 336 479 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 330 466 человек вылечились, 4 978 - скончались, число активных больных - 1 035.

За последние сутки в Азербайджане был проведен 5 951 тест на COVID-19, в целом за все время пандемии - 3 793 040 тестов.