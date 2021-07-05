https://news.day.az/society/1358920.html В Азербайджане выявлено еще 62 случая заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 62 случая заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 62 случая заражения коронавирусом, 33 человека вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
На сегодняшний день в Азербайджане в целом выявлено 336 479 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 330 466 человек вылечились, 4 978 - скончались, число активных больных - 1 035.
За последние сутки в Азербайджане был проведен 5 951 тест на COVID-19, в целом за все время пандемии - 3 793 040 тестов.
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