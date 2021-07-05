Государство всегда рядом с ними

Для детей героев, ставших шехидами в Отечественной войне Азербайджана, запущен проект "Лагерь победителей". Лагерь, расположенный в школьном кампусе в Шувелане, в течение двух недель будет домом для 78 детей из 25 разных городов страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, проект реализован по инициативе благотворительной организации For Azerbaijan, при организационной поддержке Государственной миграционной службы, а также за счет совместных усилий министерств образования, связи, транспорта и высоких технологий, экологии и природных ресурсов, культуры, Агентства социальных услуг, Госагентства по обязательному медицинскому страхованию, Бакинского транспортного агентства, Государственного агентства по туризму, а также других госструктур, частного сектора и НПО. Партнером по организационно-логистическим вопросам является общественное объединение "Волонтер миграции". На протяжении проекта гостей лагеря будут сопровождать члены Азербайджанской организации волонтеров.

В лагере пройдут тренинги по разным темам, индивидуальные, спортивные и художественные занятия, развлекательные и интеллектуальные игры. Кроме того, запланированы экскурсии по достопримечательностям Баку. В рамках проекта подростки встретятся с известными общественными деятелями, а также деятелями спорта, образования и культуры.