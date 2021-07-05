https://news.day.az/society/1358934.html В Азербайджане утвердили правила оценки ущерба в результате ДТП - Решение Кабмина
В Азербайджане утвердили правила оценки ущерба в результате ДТП - Решение Кабмина
Кабинет министров Азербайджана утвердил "Правила оценки и подсчета социально-экономического и экологического ущерба, нанесенного в результате дорожно-транспортных происшествий".
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Кабмин, Правила подготовлены в целях обеспечения выполнения подпункта 7.1.4.1 "Плана действий по реализации Государственной программы по безопасности дорожного движения в Азербайджане на 2019-2023 годы", утвержденного распоряжением Президента Азербайджана № 852 от 27 декабря 2018 года.
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